Les infos de 6h - Chasse : "les accidents liés à l'alcool sont ultra minoritaires", assure la fédération de Loire-Atlantique

Il y a le bon et le mauvais chasseur pour le Sénat. Et le bon est celui qui ne boit pas. Chasser en état d'ébriété n'est pour l'instant pas interdit. Or, dans un rapport, les sénateurs proposent d'aligner la législation de la chasse sur celle du code de la route en matière d'alcool et de stupéfiants. Une recommandation qui a fait bondir les chasseurs, et notamment à Nantes.

"J'ai l'impression qu'on nous stigmatise", déplore Pierre-Yves qui attend l'ouverture avec impatience. Car la chasse ouvre ce dimanche 18 septembre en Loire-Atlantique et les 12.500 chasseurs du département sont fin prêts. "Je vais pas boire un verre d'alcool pour aller à la chasse. J'ai jamais connu de personne ivre avec une arme", assure celui qui reconnaît : "L'alcool est partout, dans tous les sports, il y a des troisièmes mi-temps partout."

Denis Dabo, le président de la fédération de chasse de Loire-Atlantique - qui perd 200 adhérents par an -, estime que ce rapport entache la réputation de la chasse. "Les accidents liés à l'alcool sont ultra minoritaires", rappelle-t-il. "Il ne faut surtout pas que les chasseurs le vivent comme une stigmatisation, en aient honte. Mais au contraire, il faut expliquer ce que l'on fait, en être fier." En Loire-Atlantique, deux accidents de chasse ont été dénombrés ces 5 dernières années.

À écouter également dans ce journal

Météo - La Guadeloupe a été placée en vigilance rouge "fortes pluies et orages" par Météo-France en raison de l'arrivée de la tempête Fiona. Les écoles sont fermées, le trafic aérien a été suspendu, les habitants sont invités à rester chez eux.

Italie - Des trombes d'eau sont tombées, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la région des Marches, dans le centre de l'Italie, faisant onze morts. Le Premier ministre s'est rendu sur place et a promis une reconstruction rapide. Il veut s'attaquer au problème hydrogéologique.

Basket - L'équipe de France masculine s'est brillamment qualifiée pour la finale de l'Euro-2022 en survolant sa demi-finale contre la Pologne (95-54), vendredi à Berlin. Ils affronteront l'Espagne, dimanche, pour tenter de remporter le second titre européen de leur histoire.

