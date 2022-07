Vers un retour des chasses traditionnelles d'oiseaux : "c'est scandaleux", réagit le président de la LPO

Les chasses traditionnelles d'oiseaux pourraient à nouveau être autorisées cet été. Le gouvernement s'apprête à prendre des arrêtés en ce sens. 100.000 oiseaux pourraient être capturés, au grand dam des protecteurs de la nature.

Il s'agit de piéger des oiseaux à l'aide de grands filets ou de cages, des vanneaux huppés, des pluviers dorés, des alouettes. Ces chasses se pratiquent dans les Ardennes et dans le sud-ouest. Pourtant ce sont des oiseaux protégés et une directive européenne interdit ces pratiques.

L'an dernier, le gouvernement s'est fait désavouer par le Conseil d'État, mais il envisage à nouveau de publier des arrêtés qui mettent très sen colère Allain Bougrain Dubourg le président de la Ligue pour la protection des oiseaux :"Je trouve ça désespérant comme signal de début de quinquennat qui se voulait écologique, puisque là, il s'agit d'agresser une nouvelle fois la biodiversité qui est dans un état pathétique en raisons du réchauffement, des incendies, des pesticides".



"On a affaire à des oiseaux très fragiles"

"Et on veut tuer toujours et encore davantage. On a affaire à des oiseaux très fragiles en plus. L'alouette des champs, elle a perdu plus de la moitié de sa population depuis les années 80. C'est scandaleux quand on voit le déclin, l'agonie actuelle de la biodiversité", s'est-il insurgé.



Ces arrêtés prévoient des quotas quand même, pas plus de 100 000 oiseaux tués. Mais les défenseurs de la nature disent qu'ils ne sont jamais respectés et ils vont engager un nouveau recours devant le Conseil d’État.

