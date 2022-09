INVITÉ RTL - "On peut encore chasser bourré", s'indigne l'élu écologiste Julien Bayou

Julien Bayou, députée EELV et Charles-Henri Bachelier, chasseur, étaient les invités de RTL Soir

Dans un rapport sur la "sécurisation de la chasse" présenté mercredi 14 septembre, une mission de contrôle du Sénat a proposé une série de nouvelles règles, notamment l'interdiction de la consommation d'alcool et de stupéfiants pendant la chasse, alors que ces substances sont responsables de 9% des accidents liés à cette activité.

Si ces mesures ne semblent satisfaire ni les "pro" ni les "anti" chasse, elles apparaissent néanmoins comme "une évidence" pour le secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts (EELV). "On ne peut pas conduire en ayant trop bu, on ne peut pas faire de vélo en ayant trop bu, mais on pourrait chasser en ayant un gramme dans chaque bras", s'est étonné Julien Bayou au micro de RTL vendredi 16 septembre. "La chasse n’est pas du tout encadrée au point qu’on puisse encore chasser bourré", renchérit-il.

"Ce n'est pas la guerre à la chasse, il y a des règles", répond Charles-Henri Bachelier, lui-même chasseur. Ce dernier reproche au secrétaire national d'EELV "de prendre un fait divers pour stigmatiser les gens". Selon ce journaliste spécialisé dans ce domaine, "la sécurité est le premier plaisir" de cette activité.

"Je suis évidemment pour qu'on ne chasse pas alcoolisé, je suis contre le fait qu'on mette cela en avant et que cela apparaisse dans un rapport sénatorial qui n'avait rien à voir avec cette demande", explique-t-il. Il regrette par ailleurs que ce débat "laisse sous-entendre que les chasseurs sont des alcooliques avinés".

