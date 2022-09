Eurobasket 2022 : la France écrase la Pologne et file en finale

Ils l'ont fait ! Dans une salle largement acquise à la cause des Polonais ce vendredi 16 septembre, la France a surclassé son adversaire du jour pour filer en finale de l'Eurobasket à Berlin. La victoire sur un score de 95-54 est le reflet d'une maîtrise totale des hommes de Vincent Collet sur cette rencontre. Dès le premier entre-deux, la supériorité athlétique des Bleus a étouffé des Polonais arrivés euphoriques après la victoire en quart de finale sur le tenant du titre slovène.

À l'arrière, un Andrew Albicy, intraitable, était épaulé par le soldat défensif Terry Tarpey pour rendre infernale la tenue de balle des Polonais. Moins à l'aise, ralentis par le mur bleu, les adversaires du soir ont eu les pires difficultés à passer le premier rideau défensif. Et quand l'exploit était réalisé, Rudy Gobert, triple meilleur défenseur de NBA, venait jouer les patrouilleurs du haut de ses 2m16. Des efforts défensifs qui permettaient aux Bleus de survivre aux pertes de balle en attaque, leur péché mignon dans la compétition.

Des Bleus souverains, enfin

Petit à petit, l'attaque des Bleus gagnait en rythme et les attaquants trouvaient la mire, et la fin du premier quart-temps voyait les coéquipiers d'Evan Fournier virer en tête 9-15. La Pologne ne verra plus la France. Gerschon Yabusele démontrait encore sa forme internationale, et terminera à 22 points, top scoreur de la rencontre.

À la pause, le score de 36-18 laissait espérer un pied en finale pour la France, mais sa tendance à réaliser des 3e quart-temps catastrophiques empêchait de profiter tranquillement de la fin d'après-midi. Des inquiétudes vite balayées, et c'est une démonstration que les Bleus allaient offrir à leur maigre colonie présente en tribunes, malgré un Evan Fournier discret avec ses 10 points. Mais le joueur des Knicks de New York sait se mettre au service du collectif.

Athlétiquement dominateurs, sans pitié sur tous les ballons, les Français se mettaient à l'abri et ne resserraient pas l'étreinte grâce à des remplaçants aux dents longues et la faim de temps de jeu considérable. Dimanche, il faudra déployer les mêmes arguments pour battre l'Allemagne devant son public, ou l'Espagne, l'ennemi intime des Bleus sur la planète de la balle orange. La France tentera d'aller décrocher un deuxième titre international, un an après l'argent olympique et 9 ans après le titre continental de la bande à Tony Parker.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info