À Roanne (Loire), on n'est pas au Far West. L'agression sexuelle présumée sur une fillette ne justifiait donc pas le passage à tabac du mineur suspect par le père et ses 3 amis, selon le procureur Abdelkrim Grini. "Avant son interpellation, le père de famille avec ses 3 amis avait retrouvé, le lendemain des faits initiaux d'agression sexuelle, le mineur en question et l'avait quasiment passé à tabac", a rappelé ce dernier.

Le père de famille avait alors "roué de coups avec un câble électrique et un bâton" le jeune homme de 16 ans, poursuit le procureur qui "considère toujours qu'en France on ne se fait pas justice soi-même". Le mineur, lui, est toujours en détention. Il reconnaît sa présence dans la maison mais nie l'agression sexuelle sur la fillette. Il ne sera quant à lui pas jugé avant plusieurs mois, car l'enquête se poursuit.

"Les expertises ADN sont en cours. C'est un petit peu délicat et difficile, puisque les prélèvements ayant été faits dans un domicile, il y a énormément de profils […] que nous devons essayer d'isoler", confie une source proche de l'enquête.

Le procès du père, déjà condamné dans le passé, s'ouvre ce mardi à 13h, à Roanne. Le prévenu risque, avec ses 3 complices, 7 ans de prison.

Carburants - Le superéthanol-E85, essence bio, grimpe en flèche avec une de 83% en un an, selon une enquête RTL. Un succès qui s'explique par sa rentabilité, malgré son prix.

Sondage - Le soutien à la grève générale atteint 68%, selon notre dernier sondage BVA pour RTL. La réforme des retraites est majoritairement décriée et considérée comme injuste.

Politique - Le Parti socialiste tente de recoller les morceaux, après la réélection - contestée - d'Olivier Faure à la tête de la formation politique.

