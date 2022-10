Pénurie de carburants : comment convertir son véhicule au Superéthanol E85 ?

Avec la pénurie d'essence et l'envolée des prix des carburants, circuler en voiture est devenu un luxe. Il existe pourtant le Superéthanol, que l'on retrouve sous l'appellation E85 à la pompe. C'est un carburant deux fois moins cher et produit à partir du mélange de plomb 95 et l'éthanol (fait à partir de céréales et de betteraves).

"Il y a moins de CO2 avec le Superéthanol, donc c'est mieux que le diesel et l'essence pour la qualité de l'air et le changement climatique", précise Fanny Guibert, journaliste à 60 millions de consommateurs et cheffe de la rubrique Énergie.

Niveau prix, "aujourd'hui, le E85 à la pompe, c'est un peu moins de 0,70 euros le litre, comparé à un sans-plomb 95 entre 1,60 à 1,70 euros le litre", poursuit Fanny Guibert. "Attention toutefois, il faut un peu plus d' E85 (que du carburant classique, ndlr) pour parcourir la même distance. Il y a une surconsommation, donc on ne peut pas juste considérer que c'est une division. Il faut faire quelques calculs pour déterminer les économies", renchérit-elle.

Il est possible d'acheter un boîtier pour l'E85

Pour avoir du Superéthanol, il faut avoir soit une voiture conçue dès l'origine pour fonctionner au Superéthanol ou sans plomb, soit avoir un boîtier et le faire installer sur sa voiture. Ce sont "des kits homologués parce que c'est quand même très encadré. Et les fabricants ont formé des garagistes, des installateurs qui sont agréés" pour cette installation. Comptez entre 600 et 1.600 euros pour l'installation.

Il n'y a pas de subventions de l'État pour s'équiper du boîtier, mais en revanche, 4 régions : Grand-Est, Haut-de-France, PACA et Île-de-France en accordent. "Ça peut varier entre 200 et 500 euros et ça peut être éventuellement sous conditions de ressources, donc pour des personnes plus modestes", fait remarquer la journaliste de 60 millions de consommateurs.

"Si on fait 10.000 kilomètres par an, j'ai refait les calculs ce matin, on peut faire environ 500 euros d'économies par an avec du Superéthanol (...) c'est bien, mais en gros, si le boîtier vaut 1.000 euros, ça va faire deux ans pour l'amortir et ce n'est qu'à la troisième année qu'on engrangera vraiment les économies", met en avant Fanny Guibert.

"Il faut quand même tenir compte du coût du boîtier, mais ça reste très clairement très avantageux, essentiellement parce qu'il y a une fiscalité sur ce carburant", résume la journaliste de 60 millions de consommateurs.

Avec le boîtier, peut-on aussi faire le plein avec d'autres carburants ?

Sachez que si votre voiture est équipée pour accueillir du Superéthanol, vous pouvez aussi faire le plein avec d'autres carburants. "Il y a toujours un seul réservoir dans le véhicule et il peut être rempli indifféremment de E85 ou de Super Sans Plomb. C'est le boîtier qui gère l'injection dans le moteur en fonction du mélange dans le réservoir. Et donc, vous pouvez faire le plein en fonction de ce que vous trouvez, du super éthanol, car il est moins cher, mais s'il n'y en n'a pas, vous pouvez mettre du sans plomb 95 sans soucis", rassure Fanny Guibert.



Cependant, on ne trouve pas de l'E85 dans toutes les stations-services, mais "ça progresse". "Il y a eu une forte augmentation de stations qui en distribuent depuis le début de l'année. Il y a plus de 3.000 stations désormais, ce qui fait en gros une station sur trois qui en distribue", ajoute-t-elle. Pour les localiser, il y a des applications et des sites dédiés, dont Egedis et Station-Ethanol.

