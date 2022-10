Roanne : l'adolescent, suspecté d'agression sexuelle et passé à tabac, va porter plainte

À Roanne, le jeune homme de 16 ans suspecté d'agression sexuelle va porter plainte après avoir été roué de coups par le père de la petite fille de six ans, qui avait voulu se faire justice lui-même. Le jeune homme incarcéré continue de clamer son innocence. On en sait un peu plus sur les conditions d'agression de la fillette.

Selon nos informations, l'auteur présumé, un mineur isolé de 16 ans, se serait introduit de nuit dans sa chambre et se serait livré à des attouchements sans pénétration, d'où la qualification pénale à d'agression sexuelle et non pas de viol. Il risque dix ans de prison. Incarcéré et mis en examen, il nie toujours, mais la mère de la fillette, qui l'a mis en fuite, l'aurait reconnu à son T-shirt. Les parents ont porté plainte. C'est le lendemain des faits que le jeune homme a été reconnu et maîtrisé à proximité de la maison de la victime par le père et trois de ses amis qui avaient mis en place une surveillance.

Les choses ont alors dégénéré puisque le suspect a été violemment passé à tabac par le père de famille et ses acolytes avant d'être remis à la police. Une loi du talion inacceptable, selon le procureur de Roanne. Les auteurs des violences seront prochainement convoqués et poursuivis pour violences en réunion. Ils risquent quant à eux jusqu'à sept ans de prison.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info