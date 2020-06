publié le 04/06/2020 à 05:46

Alors que des manifestations ont eu lieu à Paris et Toulouse ces deux derniers jours, contre les violences policières, une nouvelle arrestation provoque la colère à Strasbourg. Un jeune homme, jugé pour le vol d'un vélo et pour violences envers les policiers, contestait avoir frappé les forces de l'ordre. Son avocate a donc voulu visionner, devant le tribunal, la vidéosurveillance du commissariat.

Les magistrats ont été désagréablement surpris quand ils ont projeté les images dans la salle d'audience. Ça n'avait rien à voir avec le compte-rendu des policiers dans leur procès-verbal. Sur ces images, le prévenu, un jeune homme noir de 21 ans, n'apparaît pas comme un agresseur mais plutôt comme une victime.

"Mon client est arrivé menotté et, là, il lui enlève ses menottes et lui dit 'maintenant, tu vas pouvoir te défendre'. À ce moment-là, mon client a un geste défensif et le policier lui a mis un coup de poing et l'a poussé vers la porte. Une violence gratuite. C'était choquant, c'était scandaleux, c'était inadmissible", a expliqué l'avocate du jeune homme.

Colère des magistrats dans la salle d'audience, le président a immédiatement demandé qu'une enquête soit ouverte contre ces policiers. Le prévenu a été relaxé pour les faits de violence.

