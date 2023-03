Pour cette visite sous très haute protection, le programme est extrêmement léger. Une arrivée à la mi-journée, un discours important sur l'eau, et aussitôt, Emmanuel Macron va repartir à l'Élysée. Il est loin le temps de la campagne de réélection, quand le candidat pouvait passer une journée entière dans les rues.

Se montrer sur le terrain, pas claquemuré dans un palais, est redevenu depuis une urgence. Dans son entourage, les violences des manifestations, et les slogans contre le chef de l'État ont rappelé de très mauvais souvenirs. Il faut donc apaiser, renouer avec les Français, et sortir de ce qui rassemble, de plus en plus, à un face-à-face entre le président et la rue.

L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de faire parler d'autre chose que des retraites. Premier test, ce jeudi, avec le défi de la sécheresse et du dérèglement climatique.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Alors qu'Élisabeth Borne a proposé de rencontrer l'intersyndicale, la CFDT a fait savoir que cette réunion devrait se dérouler mercredi. Quasiment toutes les organisations ont répondu favorablement.

Pape François - Le chef de l'Église catholique a dû annuler ses obligations. Il restera à l'hôpital encore plusieurs jours, puisqu'il souffre de problèmes respiratoires.

Sainte-Soline - Des appels à manifester devant les préfectures ont été lancés par le groupe "Soulèvement de la Terre" notamment, pour manifester contre les violences qui se sont déroulées à Sainte-Soline, ce samedi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info