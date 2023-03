Vatican : ce que l’on sait de l’état de santé du pape François

Le pape François, 86 ans, hospitalisé mercredi à Rome, souffre d'une infection respiratoire et va rester hospitalisé "quelques jours", a annoncé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Les examens "ont mis en évidence une infection respiratoire (hors infection du Covid-19) qui nécessitera quelques jours de prise en charge médicale à l'hôpital", a-t-il précisé.

Selon les informations de RTL, bien que des examens médicaux étaient prévues, ils ne l'étaient pas ce mercredi. Le souverain pontife devait visiter une prison, il n'avait pas prévu d'aller passer des examens comme cela a indiqué au début par les services du Vatican.

Dans la matinée, le jésuite argentin, qui a franchi mi-mars le cap des 10 ans de son pontificat, avait participé comme chaque mercredi à l'audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre, au cours de laquelle il est apparu souriant, saluant les fidèles de sa "papamobile". François, qui se déplace en fauteuil roulant depuis mai 2022 en raison de douleurs chroniques au genou, avait déjà été hospitalisé, pendant 10 jours, à l'hôpital Gemelli en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon.



Des soucis de santé en série

Dans un entretien en janvier, le souverain pontife laissait entendre que ses problèmes d'inflammation des diverticules - hernies ou poches qui se forment sur les parois de l'appareil digestif - étaient revenus. Jorge Bergoglio a expliqué avoir gardé des "séquelles" de l'anesthésie subie au moment de cette intervention, qui l'ont poussé à écarter jusqu'ici la possibilité d'une intervention chirurgicale au genou

Ses douleurs au genou, qui l'ont notamment obligé à annuler plusieurs rendez-vous en 2022 et à reporter un voyage en Afrique, sont au cœur de conjectures autour d'une éventuelle démission. Il a toujours laissé la porte ouverte à ce scénario à l'image de son prédécesseur Benoît XVI, qui avait renoncé à sa charge, prenant le monde entier par surprise. Mais en février, il a jugé que la renonciation d'un pape ne devait "pas devenir une mode", assurant que cette hypothèse ne figurait "pas sur son agenda pour le moment".

Des soignants le suivent en permanence, au Vatican comme pendant ses déplacements à l'étranger mais ses récents problèmes de santé l'ont conduit à officiellement créer une nouvelle fonction, celle d'"assistant de santé personnel" pour laquelle il a désigné un infirmier de Gemelli.

À l'âge de 21 ans, François est passé près de la mort à cause d'une pleurésie, selon son biographe Austen Ivereigh, et il a subi l'ablation partielle d'un de ses poumons en octobre 1957. Parmi les prochains rendez-vous de son agenda, le pape doit notamment présider dimanche la messe des Rameaux au Vatican ainsi que plusieurs célébrations pour la semaine sainte et Pâques. Il doit également se rendre à Budapest fin avril.

