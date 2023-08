Les échanges auront donc duré plus de douze heures, à huis clos, sans téléphone et sans conseillers. Des discussions entre Emmanuel Macron et les responsables des partis de l'opposition pour tenter de trouver des accords sur la politique du pays. Et aucune information n'a fuité avant la fin de la rencontre.

Il était 03H15 quand le conclave a été levé. Les discussions ont eu lieu dans une ambiance respectueuse et apaisée. D'abord sur l'international et la guerre en Ukraine, pendant quatre heures. Emmanuel Macron n'a pas hésité à présenter lui-même des cartes du ministère de la Défense, habituellement confidentielles. Une manière également de flatter son auditoire. Ces discussions ont eu lieu de façon consensuelle.

Les convives ont ensuite débattu des institutions, des référendums, et du non-cumul des mandats. Sans surprise, le chef de l'État n'a pas repris les propositions de référendums sur la réforme des retraites ou sur l'immigration. Mais il s'est engagé à un travail sur la manière d'organiser, à l'avenir, des référendums sur les thèmes soumis au vote, par exemple.

Mais c'est surtout en fin de soirée, vers 22H, que les débats ont été particulièrement intéressants, au moment du dîner, sur les émeutes, l'immigration, ou la politique sociale. Sur ce dernier point, Emmanuel Macron s'est engagé à organiser une "conférence sociale", une conférence sur les salaires. C'était une des demandes récurrentes des syndicats pendant la réforme des retraites. Une discussion pour augmenter les salaires en dessous du Smic. On ne sait, en revanche, ni quand, ni comment, elle sera organisée.

À écouter également dans ce journal

Trottinettes électriques - Paris devient la première capitale européenne à complètement interdire ces deux-roues, dès ce vendredi, après avoir consulté au printemps ses habitants, qui avaient voté en faveur de leur disparition.

Coup d'État au Gabon - Seulement quelques heures après son élection, le président Ali Bongo a été renversé et "mis à la retraite" par des putschistes qui ont désigné le chef de la garde républicaine pour prendre le pouvoir.

Inflation - Après la grande distribution, Bruno Le Maire va recevoir les industriels. Selon les informations de RTL, le ministre de l'Économie va leur demander une renégociation anticipée des tarifs, normalement fixée pour un an.