Florent Pagny annonce être atteint "d'une tumeur cancéreuse au poumon"

"Ma moitié et moi devons nous mettre en mode guerriers". Florent Pagny s'est adressé à ses fans mardi 25 janvier, pour leur faire "une annonce particulière". "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon pas très sympathique", révèle l'artiste à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Cette tumeur "ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X", précise l'interprète de Savoir Aimer ou encore Ma Liberté de penser. Une épreuve qui le contraint "à annuler l'ensemble des concerts" de sa Tournée des 60 ans, car "dans la vie, le plus important c'est la santé, et quand on a un problème il est prioritaire", poursuit-il.

Florent Pagny, "désolé de ne pas pouvoir honorer (ses) engagements", affirme cependant qu'il fera son grand retour "quand tout cela sera réglé". L'artiste viendra alors "terminer ce (qu'il) a commencé" après "cette épreuve un peu particulière".



En son absence, ses fans pourront néanmoins le retrouver "sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme, puisque nous avons tout enregistré avant", précise le chanteur à la fin de sa vidéo.