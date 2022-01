C'est un record historique : selon l’Insee, les prix de l’essence et du diesel ont grimpé de 21% entre décembre 2020 et octobre 2021. Le SP-95 est ainsi passé au-dessus d'1,70 euros, tandis que le diesel dépasse 1,60 euros. C'est un record historique. Face à une flambée qui semble incontrôlable des tarifs des carburants, Fabien Roussel l'assure : "Oui, c'est possible de baisser les prix de l'essence".

Invité du Grand Jury de RTL - LCI - Le Figaro dimanche 23 janvier, le candidat du Parti communiste à la présidentielle affirme "qu'il bloquerait et qu'il baisserait" ces prix. "30 centimes de baisse, c'est 15 milliards d'euros" explique Fabien Roussel qui veut "agir sur les taxes qui pèsent aujourd'hui sur l'essence". "Si ces 30 centimes étaient pris sur le budget de l'État, et donc dans les poches de nos concitoyens, ce ne serait pas juste", poursuit-il.

Afin de mettre en application cette baisse des tarifs de l'essence, le candidat irait plutôt "prélever les dividendes des compagnies pétrolières, qui elles gagnent beaucoup d'argent". Par ailleurs, alors que ces dernières sont dans le secteur privé, il estime "qu'il y a besoin de reprendre la main sur ces entreprises stratégiques", notamment "en abrogeant les lois El Khomri et les ordonnances Macron".