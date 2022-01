Alors que le gazole et le sans-plomb sont au plus haut, nombre de Français ayant une voiture cherche désespérément une façon de faire des économies. Et si la solution était le bioéthanol ? Produit à partir de céréales ou de betteraves en France, il est distribué sous l'appellation E85.

L'argument massue : son prix. Ce lundi 24 janvier, le sans-plomb 95 est affiché en moyenne à 1,68 euro le litre, le gazole, lui, est en moyenne à 1,62 €/litre. Le E85, lui, est en moyenne 70 centimes moins cher, par litre.

Deuxième point très intéressant, son impact sur l'environnement. Le bioéthanol émet moitié moins de CO2, lors de sa combustion. D'autant qu'il est facile d'adapter sa voiture essence via un kit de conversion. Coût de l'opération : environ un millier d'euros. Pour adapter votre véhicule, il faut vous rendre chez un garagiste homologué pour qu'il vous installe le boîtier.

Aussi, évitez de vous jeter sur les "bonnes affaires" présentes sur certains sites et vous promettant un boitier à moins de 500 euros. Tournez-vous plutôt vers les modèles homologués, qui vous permettront de bénéficier d'une garantie.

Plus de consommation avec du bioéthanol

"On ne sent aucune différence, on a le même ressenti d'accélération. Quelqu'un qui fait un test à l'aveugle ne pourrait pas faire la différence entre un plein de sans plomb 95 et un autre de superéthanol", confiait Fabrice Devanlay, directeur relations publiques de Ford France, à RTL.

Une ombre au tableau néanmoins, la consommation. 25% de plus qu'un carburant classique. Mais, avec la différence du prix à la pompe, vous resterez gagnant.