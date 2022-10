Les infos de 5h - Inflation : "La hausse des prix est très mal perçue", raconte Catherine, caissière dans un supermarché

Depuis plusieurs mois, l'ensemble du pays est touché par une inflation galopante. De nombreux produits du quotidien ont ainsi augmenté et la population tente de faire de plus en plus attention à ses dépenses. En première ligne face à cette hausse des prix, les caissières des supermarchés ont remarqué que les comportements des consommateurs ont évolué au fur et à mesure des mois.

Catherine travaille depuis 33 ans dans un hypermarché à Angers et elle a clairement identifié des changements dans les agissements des clients depuis le début de la crise : "Ils font attention à ce qu'ils dépensent. Certains vont se rabattre sur les dates courtes et notamment les promotions. Ils mangent moins de viandes et de produits laitiers, c'est devenu des produits de luxe", assure-t-elle au micro de RTL. "Il y a aussi beaucoup de paiements en espèces, ce qui correspond à un budget encadré".

Elle raconte que désormais, lors du passage en caisse, les clients n'hésitent plus à faire enlever des produits qui sont trop chers : "Cela arrive souvent". Elle doit aussi être à l'écoute des consommateurs qui viennent se plaindre à cause de l'inflation : "J'ai 50 euros de courses, mais rien dans mon caddie. Cette réflexion, on l'entend régulièrement. Oui, ça râle quand même pas mal".

Elle s'inquiète par ailleurs d'un ras-le-bol général particulièrement pesant : "Beaucoup de gens me disent que cela ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut descendre dans la rue. La hausse des prix est très mal perçue".

