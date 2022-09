Cigarettes : Borne annonce que le prix du paquet va augmenter "comme l'inflation"

Le prix des cigarettes indexé sur l'inflation ? C'est désormais confirmé. Le prix du paquet de cigarettes "va augmenter comme l'inflation", a annoncé Elisabeth Borne quelques heures avant la présentation du projet du budget 2023.

"Je vous confirme que le prix du paquet [...] va augmenter comme l'inflation. Ça serait assez paradoxal que la hausse des cigarettes soit moins élevée que l'inflation", cela signifierait que "finalement, relativement, le prix baisserait", a-t-elle déclaré sur BFMTV. Selon la cheffe du gouvernement, "compte tenu de l'impact sur la santé du tabac, je pense que ça serait plus compréhensible et donc on a prévu en effet d'indexer le prix du paquet de cigarettes sur l'inflation".

Comme l'indiquait le journal Les Echos, la hausse pourrait être de 70 centimes d'euros. Interrogé sur le sujet sur RTL, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait alors renvoyé à la présentation du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). "C'est là que les annonces interviendront", avait-il dit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info