Guerre en Ukraine : Poutine assume sa riposte sanglante et maintient ses menaces

Retour aux abris en Ukraine. D'Est en Ouest, du Nord au Sud, de nombreuses villes ont été bombardées ce lundi 10 octobre. Des dizaines de missiles ont été tirés deux jours après l'attaque et la destruction partielle du pont de Crimée. Une riposte inédite de Moscou qui a fait au moins 11 morts et 64 blessés.

"J'étais à la maison chez moi, j'ai tout de suite mis ma fille dans la salle de bain, et mis de l'eau potable dans des casseroles... Parce qu'on ne sait jamais", a témoigné Natalia, habitante de Kiev, qui n'avait plus connu de bombardements depuis le printemps dernier. L'important pour cette mère de famille, préserver "une ambiance normale pour [sa] fille", âgée de 4 ans.

Assiste-t-on pour autant à une nouvelle étape de la guerre ? Ce qui est certain, c'est que ce déluge de feu demeure inédit depuis le début du conflit. Quatre-vingt trois missiles ont été tirés depuis la Russie, dont près de cinquante ont été interceptés par la défense anti-aérienne ukrainienne. Les dégâts restent considérables, notamment à Lviv, Kiev et Dnipro. On dénombre plusieurs victimes, tandis que la Russie parle, elle, de "cibles militaires et stratégiques".

À Kharkiv et Lviv, à l'Est et à l'Ouest du pays, les Russes ont tenté de couper les approvisionnements en eau et chauffage. À Kiev, les cibles étaient autres : une université, une ère de jeu pour enfants, un pont piéton… Le métro est désormais à l'arrêt et les stations servent d'abri anti-aérien. Ces dernières attaques ont donc généré un retour à une situation d'urgence que l'on avait pas vue depuis le début de la guerre dans la capitale ukrainienne.

Vladimir Poutine assume et menace de plus belle

Le Président Russe assume, et promet même une réplique sévère en cas de nouvelles attaques ukrainiennes. Allusion au pont qui relie la Crimée à la Russie, partiellement détruit ce samedi 8 octobre. L'autre menace reste celle d'Alexandre Loukachenko, président biélorusse, qui prête son territoire et ses infrastructures aux soldats russes. Ce dernier vient d'annoncer une force militaire conjointe avec Moscou, sans préciser quelle sera sa mission.

