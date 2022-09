ENQUÊTE - Pouvoir d'achat : le "panier RTL" toujours en hausse, +5 euros en 11 mois

L’inflation n’a pas pris de vacances cet été. Le panier RTL grimpe à 28,84 euros, en augmentation pour la 6e fois consécutive. Depuis 11 mois et le début de nos relevés (en octobre 2021), il a augmenté de 5 euros (+21%). Depuis juillet, il a pris 96 centimes de plus. Quasiment tous les produits du panier ont vu leur prix augmenter.



Pour certains produits, cette augmentation se fait dans des proportions inédites. À commencer par le lait, dont la brique a pris 15 centimes. Elle vaut désormais 1,05 euro en moyenne, cela représente près de 17% d’augmentation depuis le mois de juillet. Le dentifrice est également en forte hausse, avec +11%. Alors qu'il était l'un des produits les moins chers de la liste, il remonte sur le ticket de caisse.

De même pour le soda. En effet, la bouteille prend 6%. D'autres hausses, mais plus douces cette fois : les œufs, le café, la viande hachée, ainsi que les spaghettis, dont le prix augmente de 4%. Le paquet de 500g passe ainsi le cap symbolique des 1 euro.

Pour le classement des villes, pour la deuxième fois de suite, c'est en région parisienne que les prix augmentent le plus : 5% depuis le dernier relevé. Mais c’est toujours à Marseille que le panier RTL coûte le plus cher. Dans le bas du classement, on retrouve Lille et Tours. C’est là-bas que faire ses courses coûte le moins cher.

