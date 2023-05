Quand la science parvient à faire remarcher un homme paraplégique. Un Néerlandais âgé de 40 ans, qui avait perdu l'usage de ses jambes lors d'un accident de vélo il y a une dizaine d'années, s'est porté volontaire pour un essai réalisé conjointement par des chercheurs français et suisses.

Grâce à deux implants, l'un sur le cerveau, l'autre dans la moelle épinière, il arrive à marcher en commandant ses gestes par la pensée. Jocelyne Bloch, professeure de neurochirurgie à l'hôpital universitaire de Lausanne, revient sur le déroulement du procédé de recherche : "L'opération s'est faite en deux étapes. Il a commencé à s'entraîner avec sa stimulation de la moelle épinière et à raison de plusieurs séances d'entraînement par semaine, il arrivait à se déplacer doucement avec un déambulateur".

"Ensuite, on a mis l'implant sur la région du cerveau, qui contrôle la motricité. Tout est devenu plus naturel et il a commencé, assez rapidement, à pouvoir faire des pas. Il a réappris à marcher comme un enfant d'un ou deux ans. Il ne marche peut-être pas aussi vite mais il est capable de se déplacer sur un terrain plat mais aussi pour monter des escaliers", décrypte la chercheuse. "On est très admiratifs de sa persévérance et surtout on le voit sourire avec beaucoup de bonheur", savoure-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Culture - La chanteuse Tina Turner, souvent qualifiée de "Reine du rock'n'roll", est décédée à l'âge de 83 ans. Connue pour ses tubes The Best ou What's Love Got To Do With It, Tina Turner s'est éteinte en Suisse où elle résidait.

Faits divers - Une fusillade a eu lieu mercredi 24 mai, en plein après-midi, sur le boulevard de Courcelles, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Un homme d’une trentaine d’années a été la cible de plusieurs tirs et avant de perdre la vie. Ses agresseurs ont pris la fuite.

Société - Alors que la déclaration en ligne des revenus de 2022 a débuté le 13 avril dernier pour l'ensemble des Français, la date limite pour la faire valider a lieu ce jeudi 25 mai pour les personnes résidant dans les départements numérotés de 1 à 19.

