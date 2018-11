et Camille Kaelblen

publié le 19/11/2018 à 11:54

Paraplégique et au chômage : le témoignage de Laurence dans les colonnes de L'Humanité ce lundi 19 novembre est à lire absolument. À 46 ans, cette mère de famille se retrouve aujourd'hui en fauteuil roulant à cause "d'un accident à la con", explique-t-elle au journal.



En 2015, Laurence tombe d'une chaise sur laquelle elle était montée pour changer une ampoule, sa colonne vertébrale se brise, elle se retrouve paraplégique. Paraplégique et au chômage : impossible, en effet, de continuer son métier de monitrice d'auto-école.

Il y a bien les propositions de Pôle Emploi, mais elle est à chaque fois obligée de refuser : les annonces qu'on lui envoie se basent sur son CV, son diplôme d'ambulancier par exemple, mais ne tiennent pas compte de son handicap.

"Comment voulez-vous que j'aille secourir quelqu'un au 3eme étage quand je ne suis même pas capable de monter une marche aujourd'hui ?", dit-elle. Laurence est d'ailleurs menacée de radiation : "Trop de refus", dit Pôle Emploi, qui, pendant des mois ne voulait pas écrire noir sur blanc dans son dossier qu'elle était en fauteuil. "Trop discriminant", disait la conseillère.

"Les employeurs ne voient que mon handicap"

Laurence a donc aussi envoyé des CV, des candidatures spontanées pour être hôtesse de caisse ou secrétaire, mais à chaque fois le scénario se répète. "Quand j'arrive à un entretien, c'est toujours la même réaction : 'Ah, vous êtes en fauteuil'. Les employeurs ne voient que mon handicap, pas mes compétences", poursuit-elle.



Sa situation est loin d'être un cas isolé. Aujourd'hui, 514.000 personnes en situation de handicap cherchent un travail, rappelle L'Humanité. C'est à peu près 9% des demandeurs d'emploi.



Leur taux de chômage s'élève à 19%, soit deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Et il ne cesse d'augmenter : +3.5% en un an selon des chiffres publiés alors que débute aujourd'hui la semaine de l'emploi des personnes handicapés.