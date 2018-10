et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/10/2018 à 20:25

Lorsque Thierry Rey était judoka professionnel, la presse avait pris l’habitude de le comparer à un chat. Aujourd’hui, il publie Sept vies chez Stock, où il rassemble les pièces du puzzle de sa vie : le judo, la télévision, la préparation des JO 2024, la politique ou encore le bloc opératoire… C’est son combat contre une tumeur qui l’a décidé a couché sur le papier son parcours atypique.



C’est à l’automne 2012 que ce choc violent vient bousculer sa vie. "J’ai eu une tumeur bénigne dans la moelle épinière, entre C1 et C2, juste sous la tête (…) Il faut aller chercher tout ça sinon ça gonfle et il peut arriver le pire", raconte Thierry Rey au micro de RTL.

Après le retrait de la tumeur, l’ancien champion olympique de judo a dû réapprendre à vivre pas à pas. Et la première étape, a été la marche. "Il a fallu que j’affronte ça (…) Vous ne savez plus rien faire, on vous ouvre, vous avez une cicatrise dans la moelle épinière", se souvient-il à notre antenne.

"Quand vous êtes confrontés à ce mur, derrière vous regardez la vie d’une autre manière. Je ne m’attendais pas à apprécier les choses avec ce nouveau regard. Que ce soit sur les gens, sur les situations de travail, sur la façon dont vous pouvez vivre vous-même, vous avez une forme de distance et d’analyse un peu tranquille et sereine", termine Thierry Rey.