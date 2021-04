publié le 19/04/2021 à 08:24

Pas de restriction de déplacement sur la planète Mars. Ce lundi 19 avril, la mission de la Nasa se poursuit avec une première historique : un mini hélicoptère, nommé "Ingenuity", va tenter de décoller depuis le sol martien avec à la clé, on l'espère, des premières images de l'horizon de la Planète Rouge.

L'astrophysicien Francois Forget espère que l'engin ne connaîtra aucun incident. "L'hélicoptère va décoller, pendant une trentaine de secondes. Le tout sera filmé, et on récupérera les données dans les jours qui vont suivre", explique l'astrophysicien. "On espère qu'il va se poser bien droit et qu'il ne va pas basculer, sinon, ce sera la fin de ce projet", redoute-t-il.

Pour rappel, il faudra retenir son souffle à partir de 9h30, heure française. "La Nasa prévoit que le premier vol de son hélicoptère Ingenuity puisse se dérouler au plus tôt le lundi 19 avril", a détaillé l’agence samedi 17 avril.

À écouter également dans ce journal

Affaire Mia - Cinq hommes ont mis en examen après l'enlèvement de la petite fille, dimanche 18 avril. La mère de la victime sera bientôt extradée vers la France après avoir été arrêtée en Suisse.

Irak - Le père d'un jihadiste français, Léonard Lopez, détenu dans une prison à Bagdad, a dénoncé un procès partial et injuste. "Ce n'est pas conforme aux valeurs de la France", regrette-t-il.



Procès de Viry-Châtillon - Après les huit acquittements lors du procès en appel de l'attaque de policiers à Viry-Châtillon, les policiers sont appelés à manifester. Gérald Darmanin a promis de recevoir les victimes.