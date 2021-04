publié le 19/04/2021 à 08:51

Elle ne voulait surtout pas perdre une année de plus. Pour cela, Léa était prête à tout, y compris à passer son examen alors qu'elle est cas contact, censée rester à l'isolement. Le problème, c'est qu'à la faculté d'Aix-Marseille où le concours démarre ce lundi, il n'y a aucun plan B. C'est soit ça, soit la fin des études. Clairement le choix était vite fait.

Après une année universitaire cabossée, hors de question pour elle d'abandonner son ambition de devenir médecin. Même si elle est cas contact, Léa va tout de même se présenter au concours ce matin, aux côtés de 1.600 étudiants. "On a travaillé toute une année, c'est notre seule chance. On est en train de nous la gâcher parce que rien n'est prévu, rien n'est organisé. Je trouve ça inadmissible, c'est honteux", déplore l'étudiante.

Redoublement interdit, les syndicats étudiants demandent donc exceptionnellement que ceux touchés par la Covid-19 puissent retenter les concours l'année prochaine. "La seule chose qu'on a à faire, c'est d'y aller coûte que coûte, sinon on perd notre unique chance", insiste la mère de Léa, qui ne préfère pas attendre l'an prochain. Le ministère de l'Enseignement supérieur va trancher dans les semaines qui viennent et permettre ou non le redoublement exceptionnel de ces étudiants.

