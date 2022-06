Le pouvoir d'achat sera, selon les sondés, le sujet le plus important lors du vote.

Il s'agit de revalorisations pour des millions de Français à partir du 1er juillet : 4 % de plus sur le RSA, prime d'activité, allocations familiales, sur l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droits. 4 % également pour les jeunes qui s'insèrent sur le marché du travail, en contrat d'engagement jeune par exemple.

Cela vient en plus des revalorisations déjà annoncées sur les pensions de retraite. Pour 500 euros de prestations, comptez 20 euros de plus tous les mois.

Les transports vont être également mieux pris en charge. Les entreprises vont être incités à cumuler les remboursements pour les transports en commun empruntés par les salariés et les subventions pour les pleins de véhicules personnels quand vous vous rendez au travail. Double prime qui permettra en plus d'intégrer les véhicules électriques, hybrides ou hydrogènes. Ces mesures seront valables en 2022 et 2023.

A écouter également dans votre journal

Prix de l'énergie - EDF, Engie et TotalEnergies demandent aux Français de limiter dès à présent leur consommation pour éviter une pénurie cet hiver

Meurtre de Sophie Le Tan - Près de quatre ans après les faits, le procès de Jean-Marc Reiser va s'ouvrir aujourd'hui, devant les assises du Bas-Rhin.

G7 - En Bavière, les chefs d'États vont parler des menaces énergétiques, du soutien à l'Ukraine et de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, en particulier sur son or, grosse source de revenus pour Moscou.

