Pouvoir d'achat : comment les règles pour les tickets restaurants vont-elles évoluer ?

En juin 2020, le plafond de dépenses quotidiennes avec des titres-restaurants a été doublé pour atteindre 38 euros. Utilisables tous les jours de la semaine et du week-end dans les restaurants et les supermarchés, le montant de ces tickets a donné un coup de pouce au secteur de la restauration fortement impacté par la crise sanitaire.

Mais cette mesure ne sera pas prolongée, avait indiqué le ministère de l'Économie en février dernier. En principe, le plafond des tickets restaurants reviendra à son seuil initial de 19 euros à partir du 1er juillet. À moins qu'un revirement de dernière minute ne vienne quelque peu modifier la donne. Mardi 21 juin, nos confrères du Figaro révélaient que la Commission nationale des titres-restaurants (CNTR) avait envoyé un courrier au ministère de l'Économie et des Finances pour demander l'abaissement du plafond à 29 euros dans les restaurants mais pas dans les supermarchés, où il resterait à 19 euros. À noter que Bercy n'a encore jamais refusé une proposition de la CNTR.

Si ce plafond pourrait évoluer dans les prochains jours, il ne sera définitivement plus possible d'utiliser des titres-restaurants le week-end et les jours fériés, que ce soit dans les restaurants ou dans les supermarchés. Les personnes travaillant les week-ends et les jours fériés pourront quand même les utiliser durant leurs heures de travail.

