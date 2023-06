Les infos de 5h - Des menhirs de Carnac ont-ils été détruits pour construire un Bricorama ?

Un parfum de scandale règne à Carnac, dans le Morbihan. Des dizaines de menhirs auraient été détruits pour laisser la place à un magasin de bricolage, de l'enseigne Bricorama. C'est en tous cas ce qu'affirme un archéologue. Mais la vérité semble toutefois un brin plus complexe.

Trente-neuf petits menhirs de moins d'un mètre auraient été sacrifiés, selon Christian Obeltz, archéologue amateur : "Il y avait de l'érosion qui partait du sommet. Une érosion comme celle-là, ça ne se fait pas en deux siècles, cela fait plusieurs milliers d'années qu'ils étaient là", a assuré le spécialiste au micro de RTL. Ce dernier déplore la "destruction d'un monument archéologique, totalement illégale en France".

À Carnac, dès que l'on creuse, on trouve parfois des menhirs. La zone était répertoriée sur l'Atlas des patrimoines, et la mairie a délivré le permis de construire le 26 août 2022. Le premier magistrat Olivier LePick porte la candidature des menhirs au patrimoine mondial de l'Unesco.



Une "faible valeur archéologique"

"On est dans une zone commerciale et artisanale", explique ce dernier, assurant qu'"il n'y avait pas de prescription archéologique" et que "des fouilles préventives avaient déjà été effectuées en 2016". Des fouilles qui avaient conclu à "la faible valeur archéologique des quelques menhirs qui étaient enfouis sous le sol, qui n'étaient même pas apparents", précise-t-il.

Les dits-menhirs, explique encore Olivier Lepick, avaient même "été utilisés pour faire un mur de séparation entre deux parcelles agricoles". Pour le groupe Monsieur Bricolage, toutes les procédures ont été respectées.

