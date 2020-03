publié le 02/03/2020 à 14:27

Un nouveau foyer de contamination au coronavirus a été découvert ce lundi 2 mars dans le Morbihan. 19 personnes ont été testées positives et parmi elles, trois se trouvent à Carnac, ville côtière du département. Le maire de Carnac, Olivier Lepick décrit les mesures mises en places.

"Ces mesures nous ont été imposées par la préfecture. La première mesure ce matin très tôt a été la fermeture des quatre écoles de Carnac. Deux collèges et deux écoles primaires. Et cet après-midi, nous allons implémenter les mesures suivantes (...), à savoir l'interdiction des réunions publiques, des événements sportifs et la fermeture d'un certain nombre d'infrastructures qui reçoivent du public dans des espaces confinés, type cinéma et casino," expose le maire.

En ce qui concerne les Ehpad, Olivier Lepick affirme que les établissements ont des dispositifs particuliers. "Ils ont déjà des plans anti-grippaux chaque année et les plans contre le coronavirus sont ceux qui sont mis en place pour l'épisode hivernal de grippe," assure Olivier Lepick, qui se veut confiant et rassurant.

Limiter les réunions

Le maire de Carnac ne parle pas de confinement mais de mesures dans le but de limiter l'épidémie, donc "de limiter la possibilité pour le virus de se répandre dans la population. Et donc toutes les situations dans lesquelles se virus peut prospérer ou contaminer d'autres personnes sont limitées," a déclaré Olivier Pick. Il n'y aura d'ailleurs plus de marché non sédentaire dans la ville à partir de mercredi prochain.

L'une des préoccupations les plus importantes pour le maire de la ville est l'impact économique. "Il y a beaucoup de PME/PMI qui vont probablement beaucoup souffrir de cette mesure," déplore le maire. "Les supermarchés eux resteront ouvert, sur décision des services de l'État. Ils estiment que dans les supermarchés, les gens passent mais ne restent pas longtemps contrairement à un marché non sédentaire," affirme Olivier Pick.

Pour le moment, la source de ce foyer n'est pas encore déterminée et les spécialistes sont à la recherche du patient zéro. "Nous sommes une station balnéaire assez connue, donc on a beaucoup de flux, donc c'est une possibilité". Mais le maire ne veut pas s'avancer. "On va attendre tranquillement et sereinement," dit le maire, qui relève que les habitants de la ville sont plutôt "paisibles" face à l'arrivée du virus dans leur ville.