INVITÉ RTL - Concert annulé dans une église : le maire de Carnac charge Marion Maréchal

Après l'annulation du concert de Bilal Hassani dans une église à Metz, le maire de Carnac a dû annuler à son tour celui de l'organiste américaine Kali Malone. Le concert devait se tenir le samedi 13 mai dans une église également. La cause de cette annulation : une dizaine de catholiques intégristes proches du mouvement "Civitas" ont empêché la tenue de l'évènement.

Les opposants au concert reprochent à la chanteuse le titre d'une chanson, "une chanson qu'elle ne jouait pas d'ailleurs ce soir-là, cette action était dénuée de toute rationalité", déplore Olivier Lepick, le maire de Carnac, invité sur RTL. "Il y a une espèce de montée en irrationalité. À partir d'un titre de l'œuvre de Kali Malone, cette communauté s'est montée le bourrichon et a décidé qu'il n'était pas légitime pour une telle artiste de jouer dans une église, alors que ce concert avait été accepté par le curé de l'église".

La vice-présidente de Reconquête elle-même, Marion Maréchal, a déclaré que les récentes manifestations d'ultradroite étaient "ridicules". Pour Olivier Lepik, cette réaction ne suffit pas. "Je ne peux me féliciter qu'elle condamne ces agissements, il va falloir qu'elle balaye plus devant sa porte. (…) Il ne suffit pas simplement de dénoncer, il faut aussi au quotidien essayer d'apaiser, d'expliquer, de faire preuve de pédagogie et surtout ne pas mettre en avant la violence ou de trop cliver la société. Quand on clive, on peut s'exposer à ces retours de bâton extrêmement violents".

