Bordeaux : découverte d'une nécropole en plein centre-ville

La chaussée est éventrée sur une conquantaine de mètres en bordure de la place des Martyrs de la Résistance, dans le centre-ville de Bordeaux. Derrière un grillage, dans une fosse profonde d'1m50, des archéologues à genoux dans la terre dégagent des squelettes entiers très bien conservés dans des sarcophages de pierre calcaire, au sein d'une nécropole mise à jour lors de travaux de voierie.

"On a trouvé 35 sarcophages pour 60 individus, explique Camille Vanhove, responsable de l'archéologie préventive pour la métropole de Bordeaux. Ils s'organisent en rangés et s'alignent certainement sur un bâtiment ou une croix. Tout ce qu'on trouve est étudié et analysé en laboratoire au centre d'archéologie préventive".

Penchée sur un sarcophage, Violaine, anthropologue, répertorie les ossements d'un squelette presque complet. "On essaie d'enregistrer, explique-t-elle, le plus d'informations possibles sur la position de chaque os pour avoir une meilleur vision de tout ce qu'il s'est passé depuis qu'il a été enterré. Toutes ces personnes, on va essayer de voir quelle population c'était, essayer de les connaître !".

Savoir si ces personnes étaient de la même famille, bien ou mal nourries, malades ou bien portantes pour mieux appréhender l'histoire de la ville. Les fouilles préventives déclenchées avant un important chantier doivent durer jusqu'au mois de mai.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info