Séisme en Turquie : le château de Gaziantep et d'autres sites historiques en partie détruits

Les dégâts en Turquie et en Syrie sont colossaux. Plus de 1.500 personnes ont été tuées dans le sud de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7.8, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7.5.

La citadelle d'Alep et plusieurs autres sites archéologiques ont été endommagés dans le séisme, comme le château de Gaziantep en Turquie, en partie effondré. Difficile aujourd'hui de reconnaitre ce château du sud du pays, construit par l'empire hittite au sommet d'une colline. Il ne reste ce lundi des 12 tours du château qu'un amas de pierres éparpillées sur la route.

En Syrie, le pays voisin, la Direction générale des antiquités et des musées a indiqué que "des parties du moulin ottoman à l'intérieur de la citadelle d'Alep sont tombées". "De grandes parties du dôme du phare de la mosquée ayyoubide", situées à l'intérieur de la citadelle, se sont également effondrées et le minaret de la mosquée ayyoubide a été endommagé.

