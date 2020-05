Les infos de 5h - Coronavirus : le nombre de téléconsultations explose

publié le 13/05/2020 à 05:45

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les médecins se trouvent en première-ligne et même souvent derrière leur écran. Comme le révèle les chiffres de l'Assurance maladie, des millions de téléconsultations ont eu lieu partout en France depuis le début du confinement. Une hausse considérable puisqu'on est passé de 40.000 téléconsultations au mois de février à plus d'un million par semaine désormais.

Cette tendance s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, les règles ont été assouplies et les patients ont la possibilité de consulter un médecin, qu'il soit leur généraliste de famille ou non. Ensuite, ces téléconsultations sont remboursées à 100% et totalement prises en charge par l'Assurance maladie, quelque en soit le motif, et enfin, de nouvelles spécialités ont été autorisées à pratiquer la téléconsultation et le télé-soin.

Néanmoins, tous les assouplissements de la téléconsultation n'ont pas vocation à durer, comme l'explique la Caisse nationale de l'Assurance maladie. Même avec des règles plus strictes dans les prochains mois, les professionnels de santé s'attendent toutefois à ce que ce moyen pratique d'être suivi sans se déplacer reste dans les habitudes de certains patients.

À écouter également dans ce journal

Santé - Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 26.991 morts, dont 348 décès durant les dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, il y a 170 patients de moins dans les services de réanimation.

Faits divers - 46 personnes ont été testées positives au coronavirus au centre hospitalier de Lannion, dans les Côtes-d'Armor, a indique mardi 12 mai l'Agence régionale de santé de Bretagne. Une femme de 73 ans souffrant de troubles cognitifs serait à l’origine de la contamination.

Société - En Loire-Atlantique, les plages de La Baule et de Pornichet sont les deux premières à avoir reçu l'autorisation de rouvrir, dès ce mercredi 13 mai. L'arrêté précise néanmoins qu'aucune "position statique" n’y sera tolérée.