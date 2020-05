publié le 12/05/2020 à 19:41

Le Palais du Luxembourg prépare sa reprise. Le Sénat a finalisé son plan de déconfinement qui entre en vigueur cette semaine. Au programme : réduction du nombre d'élus, réouverture du salon de coiffure limité à deux personnes, et fermeture prolongée des buvettes et du barbier.

Selon des informations du Parisien, seulement 60 sénateurs au maximum pourront être présents simultanément. Dans le détail, il s'agit de 48 sénateurs répartis à la proportionnelle des groupes auxquels s'ajoutent les sept présidents de groupe, précisent nos confrères.

Le recours aux visioconférences peut perdurer, notamment dans le cas des travaux des commissions et autres organes internes. En cas de réunion avec délibération, il sera possible de le faire à distance mais sans possibilité de vote dans ce cas-là.

Le salon de coiffure rouvre mais les buvettes et le barbier restent fermés

Concernant la restauration, les sénateurs auront le droit de consommer leur panier-repas dans l'espace adapté, dans la limite des places disponibles. En revanche, il leur est interdit de manger en groupe dans les salles de réunion. Le salon de coiffure a rouvert mais il ne pourra accueillir que deux personnes maximum, avec port du masque obligatoire et distanciation physique. Les buvettes ainsi que le barbier resteront fermés.

Pour limiter les risques de contamination, du gel hydroalcoolique est mis à disposition aux points d'accueil ainsi qu'à l'entrée de toutes les salles de réunion et de tous les espaces collectifs, précise le journal. Des panneaux en plexiglas ont aussi été installés là où les distances de sécurité ne peuvent être maintenues. Et le port du masque est requis lorsqu'il n'est pas possible d'être à distance d'un mètre les uns des autres.

Une antenne du cabinet médical dédiée au Covid-19 a été implantée avec la possibilité de faire des tests pour les personnes présentant des symptômes. Enfin, des séparations souples sont mises en place dans tous les véhicules du Sénat transportant les parlementaires.