publié le 15/11/2019 à 19:44

Colère et incompréhension. Après le vote sans débat, jeudi 14 novembre, par les députés d'un report à 2026 de l'effacement de l'huile de palme dans la liste des biocarburants, l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, témoigne de son inquiétude quant aux conséquences d'un tel vote sans aucune concertation.

"Si c'est juste un cafouillage, ce n'est pas très grave. Mais c'est ce type de signaux qui déconcerte. C'est à ça qu'il faut mettre fin parce que c'est ces incohérences qui à un moment ou à un autre empêchent d'avoir une clarté, une lucidité et quelque part d'emmener le citoyen dans cette transition et de leur donner de l'enthousiasme. Mais on ne veut pas en faire un foin si ce soir les choses sont remises. J’espère qu'on va revenir à une forme de raison", déclare-t-il.

Le Premier ministre Édouard Philippe a demandé ce vendredi 15 novembre un second vote, "constatant l'absence d'un débat suffisant sur un sujet aussi important", a indiqué Matignon. La seconde délibération "permettra aux parlementaires de nourrir un débat à la hauteur de l'enjeu", a expliqué l'entourage du chef du gouvernement.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Édouard Philippe recevra l'ensemble des partenaires sociaux dans les bureaux de Matignon avant la grève du 5 décembre pour tenter de désamorcer la tension sociale concernant la réforme des retraites.

Neige dans l'Est - Des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité après une neige tombée en abondance dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Rhône.

Un an des "gilets jaunes" - Après 53 samedis de mobilisation, les gilets jaunes ont lancé 200 appels à la mobilisation dans toute la France. Notamment à Toulouse où les commerçants sont à bout.