publié le 06/07/2019 à 20:27

Total tente aussi sa transition écologique en sortant des énergies fossiles, mais pas sans mal. Le groupe vient d'ouvrir à La Mède (Bouches-du-Rhône) l'une des plus grandes raffineries de biocarburants en Europe. Mais le projet est très critiqué par les écologistes car pour fabriquer ce biocarburant, Total importe de l'huile de palme, ce qui contribue à la déforestation en Asie du Sud-Est selon les associations environnementales.

Malgré tout, le PDG de Total Patrick Pouyanné défend cette bio-raffinerie, qui est selon lui "un symbole de la transition énergétique". Au micro de RTL lors des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il a salué le passage au biocarburant d'une raffinerie qui jusque là traitait du pétrole. Une réouverture qui a permis de "sauvegarder des emplois en France".

Le biocarburant est réalisé à base d'huiles végétales. "Dans ces huiles végétales, oui c'est vrai il y a de l'huile de palme (la moitié, selon un accord pris avec Nicolas Hulot, ndlr). L'engagement que j'avais pris c'était que l'huile de palme que nous utiliserions est une huile de palme durable", rappelle Patrick Pouyanné, qui assure avoir les certificats le prouvant. Il insiste également sur le fait que l'huile de palme est "produite sur des terres en Malaisie et en Indonésie qui ne proviennent pas de la déforestation".

Et de préciser que Total est en capacité de fournir ces certificats aux associations. "D'ailleurs nous les publions, puisque sur chaque livraison, sur le site de La Mède, nous disons d'où cela vient et nous pouvons donner les moulins où c'est produit et ils pourront vérifier que ce ne sont pas des terres qui viennent de la déforestation", conclut Patrick Pouyanné.