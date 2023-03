La réforme des retraites a été adoptée à l'Assemblée nationale lundi après le rejet des motions de censure. Celle du groupe Liot a été rejetée à neuf voix près, un résultat plus serré que ne prévoyait le gouvernement. La Première ministre n'a toutefois pas hésité à parler de "victoire" après ce scrutin lors d'une réunion à l'Élysée ce mardi 21 mars, avec plusieurs ministres et des cadres de la majorité.

"On la droit d'employer le mot victoire", a affirmé Élisabeth Borne, nous confirment deux participants à la réunion. La cheffe du gouvernement faisait référence au vote favorable de la motion de censure. Ces propos ont choqué jusque dans le gouvernement. "Il faudra plus d'humilité si on veut renverser la situation", a confié un ministre à RTL.

Les députés ont également été choqués par ces propos. Ceux-là seront reçus ce mardi soir par Emmanuel Macron à l'Élysée. Le chef de l'État s'exprimera mercredi à la télévision afin de tenter d'apaiser la colère des Français après l'adoption du texte.

Réforme des retraites - Emmanuel Macron va prendre la parole mercredi à 13h après l'adoption de la réforme des retraites. La colère des Français reste d'actualité mais le président ne compte va ni dissoudre, ni remanier ni convoquer de référendum.

Grève - De nombreuses stations-services sont à court de carburant, totalement ou partiellement, ce mardi. Dans les Bouches-du-Rhône, près la moitié des stations-essence sont concernées.

Baccalauréat - Les lycéens de la filière STMG ont dû composer avec le sujet de secours ce mardi 21 mars dans les épreuves du Baccalauréat. En cause, une fuite du sujet initial de la spécialité d'éco-droit, qui débutait à 14h.

