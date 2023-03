Marseille : avec la crainte des pénuries, les stations-service prises d'assaut

Va-t-on manquer de carburants, notamment dans le sud de la France ? Conséquences du blocage de la raffinerie de La Mède, l'essence commence à se raréfier sérieusement aux pompes dans la région de Marseille. On estime que 10 à 15% des stations sont en pénurie actuellement d'au moins un carburant. À Marseille, une station sur sept est partiellement ou totalement fermée, avec des files d'attente interminables pour les autres, surtout dans le centre-ville.

Ce lundi, la police municipale tentait de réguler l'énorme bouchon qui s'est créé depuis le début de la matinée à l'entrée de la station du boulevard sakakini. Certains ont aussi protesté contre ceux qui remplissent des jerricans, et on a pu voir des camions de chantier, des véhicules de médecins, des taxis... Qui ont démarré leur matinée de travail avec une à deux heures de retard.

Et pourtant, malgré la galère, une grande majorité des automobilistes bloqués se sont montrés compréhensifs, voire plus avec le mouvement syndical qui bloque en ce moment les raffineries. "D'un côté, c'est un mal pour un bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire ça pour bloquer, ça a des répercussions sur nous, mais on ne peut pas maronner, parce que ça nous fait du bien. Ils sont en train de faire ça aussi pour nous. Donc bon, on ne peut pas tant leur en vouloir que ça", nous dit Ryan. "Ils ont raison. Il faut bloquer le pays, même si ça me met en galère. Il vaut mieux 15 jours que trois ans", relance François.

Ces automobilistes sont à la recherche de gazole pour aller travailler, c'est la première raison évoquée. Ce début de pénurie de carburant est accentué aussi par la peur du manque.

