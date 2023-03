Emmanuel Macron redescend dans l'arène : ce qu’il faut en attendre

L'écart de neuf voix permettant le rejet de la motion de censure aurait-il déclenché un électrochoc dans l'esprit d'Emmanuel Macron ? Au lendemain du vote négatif de la motion de censure, déclenchée après le 49.3 sur la réforme des retraites, le chef de l'Etat a annoncé qu'il répondra aux questionx des journalistes de TF1 et France 2 le 22 mars à partir de 13 heures.

Critiqué par les oppositions et les syndicats sur son silence, le président de la République avait assuré de son soutien les élus visés par des violences, dans un message de l'Elysée transmis à nos confrères de l'AFP. Ces déclarations n'ont pas permis de faire redescendre les tensions.

Mesurant l'enjeu de sa prise de parole, dans un contexte de mobilisation sociale contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron refait appel à une technique, déjà utilisée à de nombreuses reprises : les consultations. Le président va en effet recevoir Elisabeth Borne, mais aussi le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

Une interview en pleine contestation sociale

La réforme des retraites étant désormais adoptée, au terme de deux mois de tensions parlementaires permanentes, le chef de l'Etat va devoir sortir de l'impasse et poser les bases de la suite de son quinquennat.

Pourquoi prendre la parole maintenant ? "Le président de la République a respecté les institutions, il y avait le temps du débat parlementaire (...) qui faisait que le président attendait que les débats se terminent pour pouvoir intervenir", a déclaré sur RTL le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

Mais le temps parlementaire n'est pas celui de la rue. Un compte-à-rebours est enclenché depuis que la grève s'est durcie dans les raffineries. De nombreuses stations françaises sont à sec pour la première fois depuis le début du conflit sur les retraites, principalement dans le sud-est.

Retisser le lien avec les Français Aurore Bergé, dans "Questions politiques" sur Franceinfo

Ne souhaitant pas que la situation s'enlise et s'étende au reste de l'hexagone, le ministère de la Transition énergétique a annoncé, ce mardi 21 mars, la réquisition de "trois salariés par relève" au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer.

Selon la présidente des députés Renaissance, Aurore Bergé, la majorité et donc par extension Emmanuel Macron devront "retisser le lien" avec les Français.

Rétablir la confiance avec sa majorité

Emmanuel Macron devra aussi s'atteler à recoller les morceaux au sein de sa propre majorité. Le recours au 49.3 a laissé des séquelles chez les députés Renaissance et de la majorité.



Au micro de RTL, le député MoDem Bruno Millienne, il faut tout changer au gouvernement. "Je ne vois pas autre chose à faire que de renverser la table et dire : 'Ok, j'ai bien compris ce qu'il reste d'élus républicains dans ce pays. Vous vous réunissez. Je vous laisse trois semaines pour constituer un gouvernement, un projet et vous me proposez un premier ministre'".



Le député Renaissance Sacha Houlié a indiqué auprès de RTL que le président doit plutôt annoncer des mesures sociales en urgence pour étendre la contestation. "On a dit qu'on avait besoin de ressources également pour faire la loi grand âge. Donc cette loi, il faut qu'elle vienne maintenant. On a besoin d'entendre un message qui a été porté de répartition de la richesse", a-t-il expliqué.



Des participants à l'une des consultations organisées par le chef de l'Etat ont indiqué, à l'AFP qu'Emmanuel Macron a demandé à ses troupes "d'ici deux à trois semaines maximum" des "propositions" en vue d'un "changement de méthode et d'agenda des réformes". Le président leur a cependant assuré qu'il n'y aurait ni dissolution, ni remaniement, ni référendum.