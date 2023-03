Retraites : Emmanuel Macron ne va ni dissoudre, ni remanier ni convoquer de référendum

Consultation sur consultation. À la veille de sa prise de parole face aux Français, Emmanuel Macron étudie ses options. Objectif : sortir du conflit social et de la crise politique depuis le lancement du chantier sur les retraites.

Selon des participants, cités par l'AFP, le président de la République a balayé l'option de la dissolution de l'Assemblée, pourtant un temps évoqué. De même pour le remaniement demandé par certains députés au sein même de sa majorité. Quant au référendum sur la réforme des retraites, là encore Emmanuel Macron a jugé qu'il ne s'agissait pas de la solution idoine.



"Pas de dissolution, pas de remaniement, pas de référendum", a résumé l'un de ces participants à l'issue de cette rencontre réunissant les ténors du gouvernement et les chefs de la Macronie. "Pas à date", a confirmé un ministre qui était présent.

"Une méthode claire"

Selon l'un de ces participants, le chef de l'Etat a demandé à ses troupes de faire "d'ici deux à trois semaines maximum" des "propositions" en vue d'un "changement de méthode et d'agenda des réformes".

Ce cadre du camp présidentiel a estimé que le président voulait "identifier quelques projets clairs, sur un agenda clair", par exemple jusqu'aux Jeux olympiques de l'été 2024, "avec une méthode claire", pour "éviter de se retrouver dans une contestation de la légitimité d'un texte".

Le président, qui doit s'exprimer mercredi 22 mars, lors d'une interview télévisée très attendue, a précisé qu'il reparlerait à nouveau "plus tard", a dit un cadre de son camp parlementaire. Il a demandé de réformer avec "moins de lois et plus de réglementaire" en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, a-t-il précisé.

