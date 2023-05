Contrairement à ce qu'espéraient les syndicats et l'opposition, les députés ne se prononceront peut-être jamais sur la réforme des retraites. Après l'épisode 49.3, le groupe indépendant Liot a déposé une proposition de loi pour abroger la réforme, soutenue par les oppositions et les syndicats, qui doit être examinée le 8 juin prochain. Sauf que la majorité est en train de torpiller le texte et que la perspective d'un vote s'éloigne. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a changé de ton face à cette proposition de loi. Jusqu'ici prudente, elle s'était refusée à se positionner clairement, au point de crisper jusque dans les rangs de la majorité.

Yaël Braun-Pivet a cette fois clairement affirmé, jeudi matin sur l'antenne de Sud Radio, que cette proposition de loi serait, selon elle, inconstitutionnelle. La présidente de l'Assemblée nationale a également pris soin de préciser qu'il "appartient au président de la commission des Finances", l'Insoumis Eric Coquerel, "de prononcer l'irrecevabilité" du texte. Mais elle n'a pas exclu d'intervenir elle-même en séance pour bloquer à son tour le texte. L'objectif est ainsi que les députés ne se prononcent pas, et éviter ainsi un nouveau camouflet.



L'inquiétude au sommet de l'État

Signe de l'inquiétude au sein du gouvernement : le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler lui-même, est intervenu ces derniers jours, selon nos informations. Le sommet de l'État refuse que cette proposition soit adoptée et vienne, ainsi, remettre en cause les efforts fournis pour tourner la page de la réforme des retraites.

Les syndicats mettent d'ores et déjà en garde le gouvernement face à une nouvelle absence de vote. "Les députés ne se sont pas exprimés, une motion de censure n'est pas un vote. Si effectivement les députés ne s'expriment pas, ça restera une tâche indélébile sur le CV de l'exécutif", s'indigne le secrétaire général adjoint de l'Unsa, Dominique Corona. "Priver l'Assemblée de s'exprimer sur cette loi, c'est un risque majeur que la situation en France ne se tende encore plus qu'aujourd'hui."

