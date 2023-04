La réforme des retraites, qui vient d'être promulguée après des mois de crise, pourrait revenir sur le devant de la scène politique dans les prochains mois. Le groupe centriste Liot veut profiter de sa niche parlementaire, début juin, pour déposer une proposition de loi visant à abroger la réforme. Mais ce coup politique a assez peu de chances d'aboutir. Le parcours législatif est en effet semé d'embuches et doit passer obligatoirement devant le Sénat, majoritairement à droite et qui a voté pour la réforme.

Si cette proposition de Liot a peu de chances d'être adopté, l'objectif est d'empêcher le gouvernement de passer tranquillement à autre chose. Il s'agira aussi et surtout d'obtenir enfin un vote sur l'âge de départ, qui n'a jamais eu lieu avec le 49.3.

"Notre rôle de faire pression au maximum"

"L'Assemblée ne s'est pas prononcée. Nous sommes les représentants du peuple et élus au suffrage universel direct, il est normal qu'une loi de ce type passe par l'Assemblée nationale", défend le député Liot Bertrand Pancher, qui porte le texte. "Le gouvernement a pris peur avec le 49.3. C'est notre rôle de faire pression au maximum pour revenir à l'entendement, c'est notre devoir de le faire", assure le député, qui en est certain : l'Assemblée votera contre la réforme. En plus des oppositions, il fait le pari d'un effritement de la majorité.



Les députés Liot devront déposer d'ici le 20 avril les textes qui constitueront leur niche parlementaire. L'éventuelle proposition devra ensuite être validée par les services de l'Assemblée pour pouvoir figurer dans la niche du groupe.

