Réforme des retraites : les stratégies de l'exécutif pour faire échouer l'abrogation

Dans quinze jours, le 8 juin, les députés devraient examiner la proposition de loi LIOT (Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) pour abroger la réforme des retraites. Mais pourront-ils seulement le faire ? C'est toute la question, car dans les rangs de la majorité présidentielle, on redoute un tel scénario et l'on cherche à éviter que ce scrutin ait lieu.

Et pour cela, toutes les idées sont bonnes. Ainsi, depuis dix jours, chacun y va de sa proposition pour faire échouer le texte. Cette loi est "inconstitutionnelle", expliquent en cœur plusieurs cadres de la majorité. La Constitution interdit en effet de toucher au budget de l'État à travers de simples propositions de loi.

"Il faut que la présidente de l'Assemblée fasse retirer le texte", réclame un député de la majorité. Cette dernière pourrait le faire via l'article 40 de la Constitution.

Yaël Braun-Pivet refuse de coopérer

Toutefois, Yaël Braun-Pivet a opposé un refus catégorique à cette proposition. Ce texte est bien constitutionnel, explique son entourage, mais comme la plupart des propositions de loi. Hors de question donc pour la présidente de l'Assemblée de créer une jurisprudence, quitte à crisper une fois de plus l'exécutif.

Elle s'en est alors remis au président de la Commission des finances, l'Insoumis Éric Coquerel, qui devrait logiquement valider cette proposition de loi.

Une dernière solution délicate

Tous les espoirs de la majorité sont désormais tournés vers les travaux en commission, où les macronistes tenteront de faire rejeter le texte. Mais ils auront besoin pour cela des voix des Républicains, qui une fois de plus sont bien décidés à ne pas leur de cadeau.

"Si ce texte est adopté ce serait une catastrophe", estime un député. Reste alors une option, qui ne manquera pas de faire réagir : faire de l'obstruction, jusqu'à minuit.

