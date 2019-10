publié le 21/10/2019 à 18:45

Les agriculteurs se sont donné rendez-vous mardi 22 octobre au matin devant les préfectures pour interpeller le président Emmanuel Macron et obtenir de sa part une prise de position forte contre la déconsidération dont ils estiment être victimes et le malaise qui en découle.

D'une manière générale, le monde paysan voit d'un mauvais oeil des accords qui permettraient d'importer en Europe et donc en France des aliments produits à bas coûts, selon des normes de qualité moindres, à l'heure où ils sont sommés par la loi Alimentation de monter en gamme.

Hasard du calendrier, lors d'un bilan de cette loi qui devait rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a reconnu lundi que "le compte n'y était pas".

"Un an après, les agriculteurs ne sont pas assez rémunérés, c'est la raison pour laquelle le président de la République a continué de mettre la pression sur les filiales et la grande distribution. Il n'est plus possible qu'ils soient rémunérés à un prix plus faible que leur coût de revient".



A écouter également dans ce journal

Emmanuel Macron - Le chef de l'Etat s'envolera ce lundi soir pour Mayotte, l’un des territoires les plus défavorisés de la République où 80 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté, avec un taux de chômage record. L'île est aussi confrontée à un défi majeur : l’immigration clandestine.

Justice - Elle est accusée d’avoir tué et dépecé sa collègue avant de disperser la dépouille le long du Canal du Midi. Le procès de Sophie Masala s’est ouvert cet après-midi à Toulouse. La Cour a pu entendre les conclusions des experts psychiatres qui ont dressé le portrait d’une femme pour le moins étrange.

Rugby - Son coup de coude restera son dernier geste sous le maillot bleu. Le deuxième ligne du XV de France Sébastien Vahaamahina, expulsé lors du quart de finale de Coupe du Monde contre le Pays de Galles hier après un mauvais geste a annoncé prendre sa retraite internationale.