et Loïc Farge

publié le 13/09/2018 à 06:28

La loi alimentation et agriculture pourrait d'abord changer beaucoup de choses dans les cantines. La qualité des repas devrait s'améliorer : 50% des aliments servis aux enfants vont devoir être bio, locaux ou sous signe de qualité dans les trois ans.



Les bouteilles d'eau en plastique vont être interdites. Toujours dans les cantines, une autre mesure concerne les contenants en plastique (les boîtes, les saladiers). Quand on les chauffe, ils sont soupçonnés de transmettre aux aliments des perturbateurs endocriniens, donc d'être nocifs.

La loi propose de supprimer le plastique dans la restauration scolaire. Pour l'instant le texte ne parle que d'établissements "volontaires". Mais certains députés aimeraient le rendre obligatoire partout.

Le plastique toujours : la France a déjà prévu d'interdire les gobelets et les assiettes en 2020. Les sénateur sont rajouté les pailles.

Limiter les pulvérisations de pesticides

Les écologistes espèrent cette semaine des avancées concernant les pesticides. Il souhaitent d'abord qu'un fonds d'indemnisation soit créé pour les agriculteurs victimes de maladies liées à ces produits.



Pour les riverains qui habitent près des cultures, la loi invite les agriculteurs dans des chartes volontaires à limiter les pulvérisations près des maisons. Des amendements proposent que ça devienne une obligation.



Quand aux agriculteurs justement, ils voient bien qu'on va leur interdire de plus en plus de produits chimiques. Alors ils demandent que dans la loi soit voté ce principe : "D'accord on interdit en France ; mais alors, puisque c'est dangereux, il faut bloquer aux frontières tous les produits étrangers qui ont été fabriqué avec les mêmes pesticides".