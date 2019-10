publié le 13/10/2019 à 21:59





Pour la plupart des scientifiques, le principal responsable du réchauffement climatique n'est ni la pollution des voitures, ni celle des paquebots ou des avions, mais l'élevage industriel intensif. Une activité qui fait travailler pas loin d'un million de personnes rien qu'en France. Forcément quand on dénonce certaines pratiques, on prend le risque de dénoncer des emplois et des vies de famille. "On est en train d'attaquer un système dont dépendent des millions de gens", assure Yann Arthus-Bertrand.



"Avec la science, on a développé un système pour fabriquer de la viande d'une façon incroyable. Il faut savoir qu'en 1950, on consommait dans le monde 45 millions de tonnes de viande, on en consomme aujourd'hui près de 300 millions", s'indigne le défenseur de l'environnement.

Il dénonce un système dans lequel les consommateurs ont une part de responsabilité. "95 % des lapins et poulets industriels qui sortent d'élevages intensifs arrivent malades aux abattoirs", dénonce un éleveur de lapins sur RTL. Il confie comment ses animaux ont consommé toute leur vie des antibiotiques et des accélérateurs de croissance et fustige un système dangereux pour les éleveurs, comme pour les consommateurs.

60 % des antibiotiques vendus en France servent à l'élevage industriel Yann Arthus-Bertrand, président de la fodation Good Planet Partager la citation





"60% des antibiotiques vendus en France servent à l'élevage industriel", assure Yann Arthus-Bertrand. La filière des œufs en France a décidé de sortir de ce système intensif. En 2016, les responsables s'étaient engagés à ce qu'une poule sur deux vive en plein air en 2022. On a appris cette semaine que grâce au changement d'habitude des consommateurs, cet objectif serait atteint dès l'an prochain. Les gens achètent de moins en moins d’œufs de poules élevées en batterie.

"De plus en plus de gens deviennent végétariens et décident d'arrêter de manger de la viande en raison de cet élevage industriel. Il faut aider les paysans qui font bien leur travail, il faut consommer leur viande et ne pas mettre tout le monde dans le même sac", assure avec espoir Yann Arthus-Bertrand. "Je ne vois pas un monde sans paysans, mais je souhaite surtout un monde avec des paysans heureux, ce qui'ils ne sont pas aujourd'hui", conclut le président de la Fondation Good Planet.