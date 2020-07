publié le 22/07/2020 à 13:55

C'est le premier bilan officiel de l'épidémie de coronavirus dressé par Santé Publique France. Entre le 2 mars et le 31 mai, 29.186 personnes sont décédées dans les hôpitaux, les Ehpad et les établissements médico-sociaux. Il y a encore des incertitudes sur le nombre de morts à domicile.

On peut ainsi voir clairement comment l'épidémie a évolué, avec un pic début avril. On observe une augmentation de la surmortalité, toutes causes confondues, à partir du 7 mars, juste avant le confinement. Le pic est franchi la première semaine d'avril : +60% par rapport à la mortalité attendue. Puis, la courbe redescend et on retrouve des chiffres habituels à partir du 27 avril. Les plus de 65 ans ont payé un lourd tribut : ils représentent 93% de ces décès, avec davantage d'hommes que de femmes.

Il y a aussi de grandes disparités régionales. C'est l’Île-de-France qui a été la plus impactée : 12.000 décès en plus, toutes les classes d'âges concernées. Surmortalité exceptionnelle, dit même Santé Publique France, puisque que l'on s'est approché du pic enregistré lors de la canicule de 2003. Même chose dans le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche Comté et les Hauts-de-France.

Mais cette période, si inédite, a aussi enregistré des baisses spectaculaires de mortalité : Côtes-d'Armor, Finistère, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Haute-Vienne. -4% dans ces 6 départements de l'ouest. Une sous-mortalité due sans doute aux effets protecteurs du confinement.

