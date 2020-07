Plan de relance de l'UE : les grands perdants de l'opération

publié le 22/07/2020 à 14:44

Les 27 États membres de l'Union européenne sont enfin tombés d'accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros, mardi 21 juillet 2020 à Bruxelles. L'adoption du plan s'est fait au détriment de plusieurs programmes communautaires. Quelque 390 milliards d’euros seront redistribués aux États membres via des subventions et 360 milliards via des prêts. Emmanuel Macron a salué "le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro".

Le Fonds européen de défense ne sera doté que de 7 milliards d'euros et le fonds pour aider les pays à sortir du charbon a été divisé par trois. Mais le grand perdant de l'opération reste la recherche scientifique avec 80 milliards d'euros contre 100 prévus initialement. L'autre information majeure reste l'abandon du projet européen pour la santé alors que le continent reste très impacté par l'épidémie de la Covid-19.

Bientôt un nouveau président à France TV

En France, le CSA a entamé les auditions des candidats à la présidence de France Télévisions, notamment son actuelle dirigeante Delphine Ernotte et Christopher Baldelli, ancien directeur de France 2 et RTL. Les comptes de l'entreprise public sont dans le rouge et le futur président aura plusieurs missions : faire des économies et des progrès dans le numérique ainsi que reconquérir la jeunesse, alors que le public de la chaîne reste plus vieux que la moyenne.