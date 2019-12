publié le 10/12/2019 à 14:09

Ce mardi matin, Édouard Philippe était à l'Assemblée nationale devant les députés de LaREM pour un ultime calage avant un dîner à l'Élysée avec les cadres de la majorité et les ministres avant de dévoiler mercredi midi sa réforme des retraites. L'idée, c'est d'être ferme sur les principes mais souple sur les modalités d'applications.

Un temps annoncé absent, Jean-Paul Delevoye était bien présent à cette réunion. Aucune annonce exclusive n'a été faite notamment pour éviter les fuites. Les décisions seront prises ce mardi soir à l'Élysée. D'après un parlementaire, cette réunion avait d'abord comme but de caler les prises de paroles.

Après les annonces du Premier ministre mercredi il faudra gérer les services après-vente et là, les députés les plus aguerris seront utiles. "Il faut que tout soit clair demain", souffle un parlementaire, "le moindre flou nous reviendrait en pleine tête et on se ferait massacrer".

À écouter également dans ce journal

Transports - Ce mardi encore, le trafic est fortement perturbé à la RATP et à la SNCF. Des complications qui commencent à tendre les utilisateurs.

Algérie - Deux ex-Premiers ministres algériens Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, jugés pour des faits de corruption à Alger, ont écopé mardi respectivement de 15 et 12 ans de prison ferme dans un procès historique.

République Tchèque - Une fusillade a éclaté ce mardi 10 décembre dans un hôpital d'Ostrava. Quatre personnes ont été tuées sur le coup et deux autres, grièvement blessées dans une salle d'attente sont décédées plus tard. Le tireur s'est suicidé.



Football - La Fédération française de football prolongé le contrat du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps jusqu'au Mondial 2022 au Qatar, mardi 10 décembre.