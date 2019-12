Réforme des retraites : Alexandre Benalla dénonce les "privilèges" des grévistes

publié le 10/12/2019 à 13:33

Alexandre Benalla se mêle de la mobilisation contre la réforme des retraites. Lundi 9 décembre au soir, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron s'est fendu d'un tweet dénonçant les blocages menés par des grévistes qui refuseraient selon lui de "renoncer à leur privilèges".

"Voir les travailleurs pauvres (en majorité immigrés) se battrent (sic) pour pouvoir rentrer chez eux en banlieue après une journée de travail, et bloqués par des privilégiés ... qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges !" a-t-il d'abord écrit en publiant une vidéo de bousculade dans une gare parisienne, accompagnée du hashtag #OnEstChezLesFous.

Avant de renchérir : "La réforme des retraites, c'est suppression des privilèges, et système plus égalitaire, mais certains refusent de lâcher leurs avantages, et la redistribution, ceux qui contestent cette réforme sont égoïstes et sectaires !".

