publié le 10/12/2019 à 18:12

Le montant de leur future pension de retraite inquiètent nombre de Français, et est au cœur de la lutte des opposants à la réforme du gouvernement. Plusieurs syndicats affirment que des salariés vont voir leur future pension diminuer. Pourtant, aujourd'hui, la différence entre votre pension avant la réforme et votre pension après est impossible à calculer.



Il existe un simulateur très fiable pour estimer le montant de votre pension de retraite dans les conditions actuelles. M@rel, abréviation de "ma retraite en ligne", permet ainsi de connaître "en quelques clics" une estimation de votre âge de départ et du montant de votre retraite. Il permet aussi de simuler les conséquences de vos choix personnels et professionnels sur le montant de votre pension.

En revanche, il reste impossible d'estimer avec précision les conséquences de la réforme sur votre pension, puisque les détails techniques de la réforme ne sont pas encore connus. Ces simulateurs mis en place par les syndicats donnent donc une simulation qui dépend des conditions fixées par les syndicats eux-mêmes, et non le gouvernement. Les résultats sont donc à prendre avec beaucoup de pincettes. On peut citer le simulateur de reforme-retraites.info, celui de la CGT ou encore celui du SNES.

Enfin, d'autres simulateurs existent, il s'agit de simulateurs mis en place par les banques. Ces dispositifs sont intéressés, puisqu'ils visent à vous vendre des produits d'épargne pour vous assurer un revenu complémentaire après votre retraite. Ils peuvent vous aider à gérer votre épargne.