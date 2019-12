Didier Deschamps prolongé à la tête des Bleus jusqu'au Mondial 2022

publié le 10/12/2019 à 12:20

Didier Deschamps va-t-il passer 10 ans à la tête de l'équipe de France après en avoir porté le maillot durant 11 ans ? La Fédération française de football prolongé le contrat du sélectionneur jusqu'au Mondial 2022 au Qatar, mardi 10 décembre, selon une source proche du dossier.

Cette prolongation a été votée à l'unanimité par le comité exécutif de la FFF, à 185 jours du coup d'envoi de l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet), où la France débutera dans le "groupe de la mort" avec l'Allemagne, le Portugal et un adversaire qui sera connu fin mars. La décision concernant le technicien de 51 ans sera officialisée dans l'après-midi à l'occasion d'une conférence de presse en présence du président Noël Le Graët et de Deschamps.

Sélectionné à 103 reprises en équipe de France (4 buts) entre le 29 avril 1989 et le 2 septembre 2000, capitaine à 54 reprises, champion du Monde en 1998 et d'Europe en 2000, "DD" a pris les rênes des Bleus en juillet 2012, après un bail de deux ans de Laurent Blanc. Un peu plus de sept ans après, il affiche un bilan de 65 victoires, 18 nuls et 17 défaites en 100 matches. Il a surtout conduit la France à la finale de l'Euro 2016 et au sacre mondial en 2018.

4e prolongation

Le contrat de Didier Deschamps arrivait à expiration après l'Euro 2020. Le natif de Bayonne a déjà été prolongé en novembre 2013, février 2015 et octobre 2017. En le sécurisant à son poste, la FFF espère renforcer plus encore son crédit à l'approche du prochain Euro. Si les résultats ne sont pas ceux espérés durant la compétition, rien n'empêche la fin de l'aventure commune plus tôt que prévu.



Dans quelques mois, Deschamps deviendra le sélectionneur français à la plus grande longévité devant Michel Hidalgo, en service pendant huit ans et six mois entre janvier 1976 et juin 1984.